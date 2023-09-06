06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

С мэрии Тюмени взыскали деньги в пользу девочки, упавшей в открытый люк

С мэрии Тюмени взыскали 350 тысяч рублей в пользу 12-летней девочки, упавшей в открытый люк, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Девочка шла в торговый центр "Колумб". Путь ее пролегал через лесную зону, в районе дома №115 по ул. Московский тракт. Не заметив открытый и неогороженный люк, девочка провалилась в него, получив закрытый перелом наружной лодыжки правой голени. Выбраться из люка школьница смогла только с помощью неравнодушных прохожих.

Как оказалось, люк не предназначен для тепло/водоснабжения, коммуникации в нем отсутствуют. Для чего он нужен и кто его владелец - осталось неясным.

Ребенку причинен моральный вред, девочка испытала шок от боли и теперь боится люков. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с мэрии компенсации морального вреда. Иск был удовлетворен.

Теги: девочка, люк, мэрия, деньги, моральный вред, иск


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