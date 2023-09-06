06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.ru

Производитель средств для похудания стал самой дорогой компанией Европы

Стоимость датской фармацевтической компании Novo Nordisk на фондовом рынке на этой неделе превысила $428 млрд. Это вывело ее на первое место по стоимости в Европе. Люксовый гигант LVMH переместился на вторую позицию.

"Бомбой" от Novo Nordisk стали препараты для лечения диабета и для похудания – Wegovy и Оземпик. Эти средства стали настолько популярны в США, что европейский производитель был вынужден сократить поставки в Северную Америку.

Теги: оземпик, фармкомпания, капитализация


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