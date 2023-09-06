06 Сентября 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Фото: Накануне.ru

Президент России поддержал предложение присвоить Ханты-Мансийску статус "Город трудовой доблести"

В Москве состоялось заседание оргкомитета "Победа". На нем президент Владимир Путин поддержал присвоение Ханты-Мансийску звания "Горд трудовой доблести". Ранее документы направило главе государства правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

"Разрешите представить Вам десять новых претендентов на звание городов трудовой доблести: Владимир, Воткинск, Находка, Новомосковск, Подольск, Прокопьевск, Рязань, Рубцовск, Улан-Удэ и Ханты-Мансийск", - сказал во время заседания оргкомитета "Победа"секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак Владимиру Путину.

Турчак уточнил, что среди представленных городов – как крупные региональные центры, так и небольшие города, объединяет которые огромный вклад их жителей в победу, в обеспечение работы эвакуированных предприятий и бесперебойного снабжения фронта. Президент Российской академии наук Геннадий Красников напомнил, что Ханты-Мансийск на 45% обеспечивал фронт рыбными консервами. Президент поддержал предложение присвоить столице Югры звание "Город трудовой доблести".

ханты-мансийск(2009)|Фото: Накануне.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова написала в своем telegram-канале, что присвоение Ханты-Мансийску указанного звания – подтверждение весомого вклада в Победу в Великой Отечественной войне города, всей Югры, каждого жителя автономного округа того времени. Глава региона напомнила, что инициировали присвоение Ханты-Мансийску почетного звания горожане, историки, архивисты, администрация города, правительство Югры. Государственный архив РФ, Институт Российской истории Российской академии наук собрали, провели экспертизу исторических документов, подтверждающих трудовой подвиг хантымансийцев в период Великой Отечественной войны.

"На основании названных выше документов, поддержала запрос земляков. В мае этого года документы от имени правительства автономного округа были направлены Владимиру Путину", - написала Комарова.

По ее словам, высокому статусу город обязан тем, кто в годы Великой Отечественной войны круглосуточно, в четыре смены, обеспечивал бесперебойную работу предприятий для фронта. "Все люди от мала до велика работали на то, чтобы наши папы, мамы, женихи вернулись живыми с войны", – вспоминает член президиума окружного совета ветеранов, почетный работник общего образования Российской Федерации, старожил Татьяна Смольникова.

Фронтовые бригады Ханты-Мансийского леспромхоза, который заготавливал древесину для производства авиафанеры, прикладов для винтовок, лыж, ящиков для патронов, перевыполняли планы на 200-300%. В 1940 г. работники рыбной промышленности округа добыли более 13 тыс. т рыбы, а в 1945 г. объем добычи составил более 17 тыс. т. Рыбу и рыбную продукцию отправляли на фронт, нашим солдатам (45% всей рыбной продукции – от югорчан).

ханты-мансийск(2011)|Фото: Накануне.ru

За трудовые успехи медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг." в Ханты-Мансийске были награждены более 1 тыс. человек, в Самаровском районе – более 2 тыс. человек. В годы Великой Отечественной войны Югра шефствовала над Запорожской областью, помогала в восстановлении разрушенных нацистами городов. Сегодня Югра работает с Макеевкой, вносит вклад в достижение целей и задач Специальной военной операции, в обеспечение промышленной, энергетической безопасности страны.

"Мы продолжаем добрые традиции, заложенные поколением победителей. Гордимся жителями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, воспитываем у молодых людей чувство патриотизма, долга перед старшим поколением. Важно. Жители Югры сплачиваются перед вызовами и угрозами, защищают своих близких, наш дом, страну. Пусть память, сохраненная в наших сердцах, вдохновит на новые победы", - подытожила Наталья Комарова.

ханты-мансийск(2014)|Фото: Накануне.ru

Ханты-Мансийск – административный центр Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, территория города – 337,76 тыс. кв. км. Столица региона считается одним из старейших, самых красивых и необычных городов Западной Сибири. Расположившись на семи холмах в 20 км от слияния двух великих сибирских рек – Оби и Иртыша, он обладает уникальным природным ландшафтом. Югорская столица входит в пятерку самых крупных по численности населения муниципальных образований автономного округа. Город на протяжении последних лет имеет один из самых высоких даже по общероссийским меркам темпов роста населения. Ежегодный прирост – около 3 тыс. человек. Показатели рождаемости превышают показатель смертности вдвое. За последние 15 лет вдвое увеличилось количество жителей Ханты-Мансийска.

Город известен своей исторической частью – Самарово. Здесь сохранилась своя атмосфера, "намоленная" древними северными народностями, исконно проживавшими на этой земле. Тут тоже есть своя центральная площадь, рядом с которой находится вновь отстроенная на старом фундаменте церковь Покрова Пресвятой Богородицы, речной вокзал – современный, удобный транспортный узел.

Теги: Ханты-Мансийск, город трудовой доблести, Владимир Путин, Андрей Турчак


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