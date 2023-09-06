В Екатеринбурге судят мужчину, избившего мальчика в подъезде

В Екатеринбурге перед судом предстанет мужчина, который напал на ребенка в подъезде.

Все случилось 24 мая в подъезде одного из домов по улице Родонитовой: мужчина на почве возникшего конфликта избил мальчика 2010 года рождения. В результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, его помещали в больницу. Позже в полиции установили, что к инциденту причастен 45-летний житель Нижнего Тагила. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, ранее обвиняемый посещал с приятелем ребенка одну спортивную секцию. Под предлогом того, что накануне конфликта дети дразнили мужчину, тот нанес мальчику несколько ударов кулаками по голове, а также ладонью по затылку и ногами по туловищу. В результате пострадавший получил сочетанную травму грудной клетки и живота, а также ушиб легкого и разрыв селезенки.

Сейчас дело направлено в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Агрессивному мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что расследование держал на контроле глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.