В Югре работники одного из предприятий не получали зарплаты с 2020 года

В Нефтеюганске работодатель одной коммерческой организации не платил зарплаты своим 15 работникам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Своих заработанных денег люди не видели с сентября 2020 года по июнь 2021 года. Сумма долга составила больше 2,3 миллионов рублей. При этом себя руководитель компании не обижал: себе зарплату выплачивал регулярно. Также имеющиеся деньги он тратил на хозяйственные нужды и оплату работ по договорам с другими фирмами.

Погасить задолженность работодатель решил только после вмешательства следователей. По уголовному делу собраны достаточные доказательства, расследование завершено, материалы переданы в суд.