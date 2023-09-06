Акулы разорвали катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане

Акулы разорвали баллоны катамарана "Тион" российской кругосветной экспедиции в Тихом океане. Путешественники подали сигнал SOS, их спас проходивший мимо сухогруз под флагом Панамы.

Сообщается, что акулы атаковали катамаран два раза. 4 сентября, когда экспедиция находилась в Коралловом море у берегов Австралии, хищники пробили задний левый баллон, он ушел под воду. В аварийном состоянии судно продержалось на плаву еще сутки, а затем акулы снова набросились на катамаран и пробили уже правый баллон.

Началась спасательная операция, которой руководило Австралийское управление морской безопасности. Сигнал бедствия экипаж подал утром в среду – с расстояния примерно в 835 километров от ближайшего берега.

Экипаж экспедиции "Русский океанский путь" подал сигнал SOS, но также начал публиковать сообщения в соцсетях. На борту катамарана находились три человека – двое россиян и француз.

Путешественников спустя 45 минут после подачи сигнала SOS подобрал автовоз Dugong Ace. Спасательную операцию сопровождал самолет Challenger австралийских экстренных служб. Сухогруз направлялся в Шанхай, путешественников высадят в Брисбене.