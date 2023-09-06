Акулы разорвали катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане

06 Сентября 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Станция "Луна-25" прекратила свое существование

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9


Студенческая виза в Великобританию: как получить учебную визу в Англию

Происшествия За рубежом
Фото: Австралийское управление морской безопасности

Акулы разорвали катамаран российской кругосветной экспедиции в Тихом океане

Акулы разорвали баллоны катамарана "Тион" российской кругосветной экспедиции в Тихом океане. Путешественники подали сигнал SOS, их спас проходивший мимо сухогруз под флагом Панамы.

Сообщается, что акулы атаковали катамаран два раза. 4 сентября, когда экспедиция находилась в Коралловом море у берегов Австралии, хищники пробили задний левый баллон, он ушел под воду. В аварийном состоянии судно продержалось на плаву еще сутки, а затем акулы снова набросились на катамаран и пробили уже правый баллон.

Началась спасательная операция, которой руководило Австралийское управление морской безопасности. Сигнал бедствия экипаж подал утром в среду – с расстояния примерно в 835 километров от ближайшего берега.

Катамаран в море.(2023)|Фото: Австралийское управление морской безопасности

Экипаж экспедиции "Русский океанский путь" подал сигнал SOS, но также начал публиковать сообщения в соцсетях. На борту катамарана находились три человека – двое россиян и француз.

Путешественников спустя 45 минут после подачи сигнала SOS подобрал автовоз Dugong Ace. Спасательную операцию сопровождал самолет Challenger австралийских экстренных служб. Сухогруз направлялся в Шанхай, путешественников высадят в Брисбене.  

Теги: акулы, катамаран, кругосветная экспедиция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети