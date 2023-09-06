Москалькова обратится в ООН из-за угрозы депортации россиян из Латвии

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратится в ООН и Совет Европы в связи с грозящим выдворением из Латвии русскоговорящих граждан, которые не сдали экзамен по латышскому языку. Режим взял курс на целенаправленное выдавливание из страны русскоязычного населения, считает омбусмен.

По данным местного МВД, из 25 316 россиян, проживающих в Латвии и имеющих вид на жительство, 61% не сдали экзамен по латышскому языку, к которому их принудили власти. Если они не смогут его сдать со второй попытки, то подлежат депортации, в том числе те, кто всю жизнь проживает с республике.

При этом, помимо экзамена, латвийский режим требует от русскоязычных граждан еще и заполнить анкеты с указанием их отношения к международной политике России, требуя отчета о политических взглядах. Это грубейшее нарушение прав людей, уверена Москалькова.

В Латвии проживает около 1,9 млн человек. Русских среди них почти 25%.