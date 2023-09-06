Боевики пытались прорваться с территории Афганистана в Таджикистан
Спецслужбы Таджикистана предотвратили попытку прорыва в страну с территории соседнего Афганистана боевиков из организации "Джамаат Ансаруллах"*, сообщили в Госкомитете нацбезопасности республики.
Сообщается, что сотрудники спецслужбы уничтожили трех террористов, которые планировали совершить теракт на территории Таджикистана в преддверии Дня государственной независимости республики.
Инцидент произошел в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана.
"Отряд антитеррористической безопасности установил периметр вокруг места нахождения террористов и потребовал от членов террористической группы сдаться. Террористы не подчинились приказам силовиков и открыли огонь. В результате боевых действий трое членов вооруженной террористической группы были нейтрализованы", - сообщили в комитете.
Кроме имеющегося при себе оружия террористы также заранее переправили из соседней страны и разместили в схронах крупную партию вооружения, боевой амуниции и взрывчатых веществ, денежные средства и средства связи.
*международная террористическая организация, запрещена в России