"ФОРЭС" наградил экипаж танка "Алеша", уничтоживший целую колонну бронетехники ВСУ

Компания "ФОРЭС" выплатила по миллиону рублей членам экипажа российского танка "Алеша", уничтожившим целую колонну бронетехники противника в зоне СВО.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, передача вознаграждения состоялась 6 сентября в Уссурийске в штабе 5-й Краснознаменной Ордена Жукова общевойсковой армии. Каждый член экипажа получил по 1 млн рублей, механик-наводчик – 500 тысяч рублей. Также было принято решение поощрить оператора беспилотника Илью Гаврилова, комментарии которого звучат в ролике, облетевшем всю страну. Награду за весь экипаж получил командир танка Александр Леваков.

Экипаж "Алеши" участвовал в отражении атаки бронегруппы ВСУ на Запорожском направлении в июне этого года. Военнослужащие проявили мужество и героизм при выполнении боевых задач по уничтожению восьми единиц техники противника. Генеральный директор "ФОРЭС" Сергей Шмотьев принял решение о выплате вознаграждений за проявленное бесстрашие и смелость солдат.

С инициативой поощрять российских военнослужащих, уничтоживших или захвативших немецкие боевые танки Leopard2 или американские Abrams, а также боевые самолеты F-15 и F-16 в зоне спецоперации, "ФОРЭС" выступил в январе 2023 года. За первый уничтоженный танк компанией было определено вознаграждение в 5 млн рублей, за второй – 2 млн рублей и по 500 тысяч рублей за последующие единицы. За первую уничтоженную единицу авиации – 15 млн рублей.

20 июля в Москве российским военнослужащим за уничтожение восьми танков противника были вручены сертификаты по 500 тысяч рублей. Общий наградной фонд составил 4 млн рублей.