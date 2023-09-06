Великобритания признала уничтожение танка Challenger 2 в зоне СВО

Великобритания подтвердила уничтожение в зоне СВО первого танка Challenger 2.

"Я могу подтвердить, что это так", - сказал новый министр обороны Британии Грант Шаппс в эфире телеканала Sky News.

Он добавил, что Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному, передает РИА Новости.

5 сентября военкор Александр Коц сообщил о том, что в зоне специальной военной операции, возле села Работино на Запорожском направлении, уничтожен первый Challenger 2, который является основным боевым танком сухопутных войск Великобритании.

Издание "Военное обозрение" отметило, что таким образом ВС РФ стали первой армией мира, уничтожившей британский танк Challenger. Ранее об уничтожении таких танков не сообщалось.