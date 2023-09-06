06 Сентября 2023
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Фото:http://www.power-technology.com/

В Южной Корее власти разрешили учителям применять физическую силу

Чтобы хоть как-то восстановить дисциплину в учебных заведениях, Министерство образования Южной Кореи разрешило учителям применять ряд строгих мер.

Так, они смогут выгонять учеников из класса, забирать телефоны или другие вещи, если те будут нарушать порядок во время уроков. Также разрешено использовать физическую силу, чтобы справиться с дерзкими учениками, просить директора школы назначить наказание.

Если учитель подвергнется словесным оскорблениям или физической жестокости со стороны родителя, у учителя будет право прекратить встречи с родителями. Также учителя смогут отказываться от встреч с родителями вне рабочих часов.

В настоящий момент учителя не могут никак отвечать на жестокость. Призыв к защите учителей привлек внимание после того, как 23-летняя учительница покончила с собой в начальной школе после неких злоупотреблений со стороны родителей и учеников. Новые правила направлены на укрепление прав и авторитета учителей, сообщило корейское Минобразования.

Как заявил министр образования Ли Джу Хо, он надеется, что новые правила помогут вернуть в классы порядок.

Накануне почти во всех крупных городах Южной Кореи на улицы вышли тысячи учителей младших классов, потому что был 49-й день со дня смерти учительницы, когда душа, как считается у корейских буддистов, уходит в нирвану. Перед этим в Сеуле по этому же поводу собрались около 200 тысяч учителей.

Теги: Южная Корея, школа, учителя


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