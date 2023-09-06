"Атомстройкомплекс" приступил к возведению нового завода в Сысерти

Крупнейший строительный холдинг Урала – "Атомстройкомплекс" – приступил к возведению третьего завода ПСО "Теплит" по производству изделий из автоклавного газобетона (твинблоков). Мощность предприятия составит 400 тысяч кубометров в год.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, новый завод станет частью современного кластера эко-производства в Сысертском городском округе, куда уже входят два завода "Атомстройкомплекса" по выпуску извести и цемента. Такое соседство обеспечивает эффективную логистику и безотходное производство – предприятия потребляют сырье без остатка.

С вводом нового предприятия производственная мощность ПСО "Теплит" вырастет до 1 миллиона метров кубических в год, что позволит компании претендовать на второе место по производству газобетонных изделий в России. Сейчас производитель входит в тройку крупнейших игроков российского рынка автоклавного газобетона (по данным Национальной ассоциации производителей автоклавного газобетона).

"Мы нацелены на развитие и усиление позиций предприятия как регионального игрока, а также расширение географии поставок продукции и выход на федеральный уровень. Новый завод поможет усилить наше присутствие как в УрФО, так и за его пределами: в Пермском крае, Башкирии, Удмуртии, Татарстане. Также увеличивается линейка продукции за счет выпуска теплоэффективного газоблока марки D300, позволяющего застройщикам оптимизировать затраты. Это новый перспективный продукт для рынка", - отметил управляющий директор ПСО "Теплит" Андрей Вишневский.

Несмотря на сложности с поставками производственного оборудования, новый завод спроектирован и строится с нуля, он будет оснащен современными высокоэффективными линиями. В частности, будет внедрена передовая система управления производством, все технологические процессы будут контролироваться и управляться с единого операторского пульта. Автоматизация процессов продажи и отгрузки готовой продукции на новом предприятии позволят клиентам отслеживать статус заказа в режиме реального времени.

Всего в структуру "Атомстройкомплекса" входит 11 предприятий по производству строительных и отделочных материалов: газоблоков, цемента, силикатного кирпича, минераловатного утеплителя и других. Компания снабжает строительными материалами не только собственные строительные площадки, но и других застройщиков многоквартирного жилья, а также рынок частного домостроения.