Министерство территориальной безопасности Прикамья отчиталось о проверках в школах и вузах

Министерство территориальной безопасности Пермского края отчиталось о проведенной накануне проверке образовательных учреждений, в которые поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах, передает корреспондент Накануне.RU.

Список учреждений не раскрывается, но как стало известно ранее, речь шла о школах и вузах Перми и Березников.

Сообщения с угрозами поступили накануне на электронную почту образовательных учреждений и на телефон 112.

"Оперативные службы были своевременно оповещены. По результатам проверки взрывные устройства обнаружены не были", - говорится в сообщении.