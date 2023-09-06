Развязку Амундсена – ЕКАД построят до 2026 года

В Екатеринбурге развязку Амундсена – ЕКАД планируется построить в течение 2024-2026 годов. Об этом сегодня журналистам заявил гендиректор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

"Нужно строить на Амундсена – ЕКАД развязку, губернатор дал соответствующее поручение. Мы планируем этот вопрос в комплексе совместно с областью и городом решить. Ряд строительства дорог, в частности, Амундсена, будет вестись в течение 2024-2026 годов. Уместно и логично было бы построить развязку Амундсена – ЕКАД в эти же сроки. В противном случае нет смысла этим заниматься. Мы будем к этому стремиться и будем эти варианты предлагать", - сообщил Ланцов.