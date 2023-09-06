06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Развязку Амундсена – ЕКАД построят до 2026 года

В Екатеринбурге развязку Амундсена – ЕКАД планируется построить в течение 2024-2026 годов. Об этом сегодня журналистам заявил гендиректор АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергей Ланцов.

"Нужно строить на Амундсена – ЕКАД развязку, губернатор дал соответствующее поручение. Мы планируем этот вопрос в комплексе совместно с областью и городом решить. Ряд строительства дорог, в частности, Амундсена, будет вестись в течение 2024-2026 годов. Уместно и логично было бы построить развязку Амундсена – ЕКАД в эти же сроки. В противном случае нет смысла этим заниматься. Мы будем к этому стремиться и будем эти варианты предлагать", - сообщил Ланцов.

Теги: развязка, строительство, Екатеринбург


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