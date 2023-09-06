Курс доллара превысил 98 рублей

Доллар утром в среду, 6 сентября, торгуется на Московской бирже выше отметки в 98 рублей – впервые с 15 августа, когда ключевая ставка была повышена до 12%.

Накануне курс американской валюты перешагнул отметку в 97 рублей.

Аналитики дают все то же объяснение слабому рублю: дисбаланс между импортом и экспортом.

Также дорожают евро и юань.

На этом фоне Центральный банк России решил поддержать рубль. С 14 по 22 сентября регулятор равномерно продаст на рынке валюту на 150 млрд руб., ежедневный объем операций составит 21,4 млрд руб. вместо 2,3 млрд руб.