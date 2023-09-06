06 Сентября 2023
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Политика Украина
Фото: Mark Makela / Getty Images

Госсекретарь США приехал на Украину с официальным визитом

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой СМИ.

Отмечается, что движение в центре украинской столицы перекрыто.

Программа визита Блинкена на Украину не раскрывалась.

В сентябре прошлого года госсекретарь США прибыл с необъявленным визитом в Киев. Его визит заранее не анонсировался. Блинкен заверил, что США будут поддерживать режим столько, сколько потребуется. Также он лично сообщил о выделении новой военной помощи из США.

Теги: блинкен, киев, госсекретарь США


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