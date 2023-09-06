Глава СПЧ призвал к "радикальному изменению" школьной программы

Необходимо радикально менять программу обучения в школах, заявил глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

Он считает, что придется что-то из нее вычеркивать. Фадеев попросил подготовить список всех предметов за 11 лет, которые проходят в школе. Туда необходимо включить искусство и религию.

Ранее глава СПЧ сказал, что тема религии должна быть в школе все 11 лет. А в курсе литературу должны быть не только западные писатели, но и арабские и азиатские.

Изменение школьной программы может занять десятилетия.

"Конечно, это огромная и долго решаемая задача, иначе дети гарантированно будут необразованные. Они будут в цифровом мире", - сказал Фадеев, которого цитирует страница СПЧ в сети "ВКонтакте".

Выступает ли он за тотальную цифровизацию образования, осталось неясным, последняя фраза допускает разные толкования. При этом он указал на зависимость детей от гаджетов. Просто запретить их не получится. Проблему можно решить только созданием мощной и интересной системы образования со всеми сопутствующими институтами. Чтобы дети в реальной жизни занимались чем-то интересным, "тогда [компьютерные] игры уйдут на второй план и станут способом отдыха, а не жизненным пространством", считает глава СПЧ.

Что касается религии и искусства, выдающийся педагог Василий Сухомлинский считал, что музыка и живопись должны занимать важнейшее место в образовании детей. Но просто проводить в классе уроки музыки и рисования мало что даст. Педагог должен регулярно с детьми быть на природе, где дети должны проникаться ее красотой, с которой начинается патриотизм.

"Я тысячу раз убеждался: без поэтической, эмоционально-эстетической струи невозможно полноценное умственное развитие ребенка", - писал он, видя и в религиозных книгах поэтическое значение.