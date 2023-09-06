В Екатеринбурге трамвай в Академический обещают запустить в январе

Трамвай в Академический район Екатеринбурга должны запустить в январе. Об этом сегодня рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, в декабре пройдут все последние испытания и уже в январе, как надеется глава региона, в Академический будет ездить трамвай.

Изначально планировалось завершить объект к концу 2024 года, однако в январе мэр Алексей Орлов сообщил, что перед подрядчиком стоит задача запустить ветку к 300-летию Екатеринбурга. При этом уже в феврале текущего года в мэрии заявляли, что трамваи в Академический будут запущены в ноябре 2023 года.

Вместе с этим администрацией Екатеринбурга создан чат-бот "Изменения маршрутов". Он будет работать на платформе мессенджера Telegram.