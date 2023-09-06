06 Сентября 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете МФО в России

К внесению в Госдуму подготовлен законопроект, предлагающий запретить деятельность микрофинансовых организаций (МФО) в России, сообщают "Известия".

По словам автора проекта, главы фракции "Справедливая Россия — За правду" Сергея Миронова, МФО приводят "к катастрофически быстрому росту долгов населения и резкому снижению уровня жизни".

"Актуальность отмены обусловлена текущим социально-экономическим положением в стране, которое все чаще вынуждает наименее социально защищенные слои населения обращаться к микрофинансированию", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что по итогам 2022 года займы от микрофинансовых компаний взяли более 17 млн россиян (+3,1 млн к концу 2021 года) на 608 млрд рублей.

Авторы законопроекта также отмечают, что около 40% таких заемщиков имеют испорченную кредитную историю.

Ранее в России предложили запретить деятельность коллекторских агентств. Соответствующий проект закона разработали депутаты от ЛДПР. В нем также говорится о запрете для банков продавать долги своих клиентов третьим лицам - тем же коллекторам.

Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов заявил, что прежде всего, необходимо ограничить максимальный размер ставки по кредитам и более серьезно регулировать деятельности микрофинансовых организаций.

Теги: госдума, мфо, микрофинансовые организации


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