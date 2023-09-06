06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Депутатов Госдумы будут пересаживать на отечественные машины постепенно

Депутатов Госдумы будут пересаживать на отечественные автомобили постепенно – по мере выбытия машин из текущего автопарка парламента, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Также он сообщил, что во время возвращения в регионы депутаты тоже будут ездить на отечественных машинах – их подберут для народных избранников региональные власти. Впрочем, это решение еще необходимо будет утвердить на совете Госдумы 18 сентября.

"Такой подход поможет развитию отечественного автопрома. А бюджетные средства останутся в России. Начинать надо с себя", - написал Володин в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что депутаты не оговорили, на каких именно отечественных машинах они будут ездить. А ведь автомобили представительского класса Aurus стоят значительно дороже многих иномарок. Кроме того, не оговорен уровень локализации автомобилей, на которых будут ездить парламентарии. Если речь идет, например, о так называемом "Москвиче", то нельзя сказать с уверенностью, что "бюджетные средства останутся в России".

Теги: госдума, автопром, вячеслав володин


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