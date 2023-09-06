Дефицит инженерных кадров стал угрозой существования России - ректор СПГУ

Дефицит инженерных кадров достиг критического уровня, что угрожает самому существованию России. Об этом заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко.

Вуз вошел в шестерку вузов, в которых с этого года начал реализовываться трехлетний пилотный проект по изменению уровней высшего образования.

Литвиненко подчеркнул, что экономика России индустриальная и требует иной модели высшего образования, чем та, которая была навязана извне в начале XXI века. Необходимо выпускать грамотных инженеров, способных обеспечить смену поколений в добывающем и перерабатывающем секторах. Прежняя же модель была основана на том, что Россия должна добывать ресурсы и направлять их в "цивилизованный мир", где производились технологии, к которым частично допускали всех. Но это оказалось иллюзией.

"Нам за три секунды закрыли доступ и к технологиям, и ко всемирным межбанковским каналам связи. Это говорит о том, что нельзя надеяться на кого-то со стороны. Никто за нас нашу страну не поднимет и условия для поступательного социально-экономического развития нашего общества не создаст. Поэтому сегодня, как никогда прежде, нам нужны компетентные кадры, обладающие всеми необходимыми для работы на реальном производстве знаниями и навыками", - сказал ректор СПГУ.

Он считает, что рынок труда сегодня находится в состоянии неопределенности и никто не знает, какие профессии будут максимально востребованы через несколько лет, а какие исчезнут. Поэтому особенно важно в образовании общетехническое "ядро".

Интересно, что средний конкурс среди абитуриентов в этом году в СПГУ составил 18 человек на место. При этом в целом по России желающих поступать на инженерные специальности меньше госзаказа. Накануне.RU писало о том, что на инженерные специальности некого набирать. Число выпускников, сдающих профильную математику, год от года снижается. И даже если все они поступают, еще примерно 20% не хватит, чтобы покрыть суммарный госзаказ. Ректор челябинского госуниверситета Сергей Таскаев считает, что сформирован перекос в сторону инженерных направлений.