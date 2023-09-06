В Иркутске праздник классической музыки - открылся XVIII Международный фестиваль «Звезды на Байкале»

Концерт, который открыл фестиваль классической музыки «Звезды на Байкале», посетил председатель Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, первый заместитель губернатора Роман Колесов, почетные гости.

Идейный вдохновитель и организатор фестиваля, пианист-виртуоз Денис Мацуев рассказал, что в этом году у фестиваля особенно насыщенная программа. «Публика действительно ждет этого действа, и поэтому хочется растянуть это удовольствие. У нас большие планы на сцене, каждый, кто выступит перед вами уникальный музыкант и уникальный человек», - обратился к зрителям концерта Денис Мацуев.

Глава регионального парламента поблагодарил Дениса Мацуева за поддержку одаренных детей Иркутской области.

«Большое спасибо всем меценатам, которые дают нам возможность все 18 лет, даже в самые тяжелые периоды, растворяться среди звезд на Байкале. Большое спасибо Денису Леонидовичу за благотворительные концерты, за поддержку одаренных детей. Это говорит о том, что перед нами не только гений, но и человек с большим сердцем и глубокой душой»,- сказал Александр Ведерников.

Роман Колесов отметил, что «Звезды на Байкале» - это большое событие в культурной жизни региона.

В первые дни фестиваля произведения классики исполнили Государственный симфонический оркестр республики Татарстан под руководством дирижера Александра Сладковского и пианист Денис Мацуев. За время проведения фестиваля на сцену выйдут музыканты пяти оркестров, также участие в концертах примут 18 лауреатов конкурса имени П. И. Чайковского.