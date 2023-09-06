В Стамбуле один человек погиб в результате наводнения, вызванного ливнями

Как минимум один человек погиб в результате мощного наводнения в Стамбуле, сообщили местные власти.

Ливень обрушился на крупнейший турецкий мегаполис в ночь на среду. В результате подтоплений особо пострадали районы Арнавуткёй и Башакшехир на севере, а также окрестности Нового аэропорта, пишет РИА Новости.

В Башакшехире вышедший из берегов канал унес несколько автомобилей потоками воды.

В этом же районе несколько десятков человек оказались заблокированы в Национальной библиотеке. Их эвакуировали и доставили в здание районной администрации.

Напомним, в феврале этого года в Турции произошло несколько мощных землетрясений. В результате стихийных бедствий в стране погибли более 50 тысяч человек.

Ранее Эдвин Ниссен, профессор сейсмологии Викторианского университета в канадской провинции Британская Колумбия, заявил, что землетрясения в Турции входят "в пятерку или десятку" сильнейших когда-либо зарегистрированных землетрясений с эпицентром на суше.