Сбежавший из колонии уралец с татуировкой льва задержан в Алапаевске

На Среднем Урале задержали осужденного, сбежавшего из колонии. Его искали почти неделю.

Напомним, разыскивался Иван Григорьев 1992 года рождения. Днем 30 августа мужчина самовольно покинул колонию-поселение 45, расположенную в поселке Восточный Камышловского района. Сообщалось, что из особых примет у беглеца на руке есть татуировка льва.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФСИН России по Свердловской области, разыскиваемого задержали 5 сентября в Алапаевске. Уральца "взяли" сотрудники отдела розыска ГУФСИН и местного отдела МВД.

Ранее мужчина получил срок за смертельное ДТП. Суд назначил ему пять лет лишения свободы.



Теперь против него возбуждено новое уголовное дело по статье 313 УК РФ "Побег из мест лишения свободы". Наказание по ней составляет до четырех лет колонии.