06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

Сенатор Шейкин разработал комплексный законопроект по электросамокатам

Сенатор Артем Шейкин разработал комплексный законопроект по электросамокатам, который предусматривает увеличение штрафов и расширение перечня нарушений при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), прежде всего электросамокатов, которые все больше набирают популярность, но их использование не отрегулировано.
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На днях группа депутатов Госдумы выступила с инициативой ввести административную и уголовную ответственность для водителей электросамокатов в связи с резким ростом ДТП с их участием и количества пострадавших.

Законопроект Шейкина планируется внести в Госдуму осенью. В нем предусмотрены следующие меры:

• градация штрафов в зависимости от превышения установленного ограничения скорости от 800 рублей до 5 тысяч;

• за передвижение на самокате одновременно двух и более человек штраф 2 тысячи рублей;

• за создание помех пешеходам штраф не менее 2 тысяч рублей.

Также обсуждается ограничение скорости самокатов до 10 километров в час в общественных местах, на тротуарах. В повестке - вопрос страхования потерпевших от последствий столкновения с СИМ, вопрос мониторинга и передачи данных о владельцах и пользователях самокатов и о самих самокатах - их скорости, местонахождении.

Как рассказал Шейкин "Парламентской газете", он провел опрос на своей странице, в котором почти половина выступили за полный запрет использования электросамокатов в городах, а вторая половина - за регулирование в том или ином виде.

В Госдуму ранее был внесен законопроект о праве муниципалитетов запрещать прокат электросамокатов или ограничивать их скорость с согласия жителей. Член комитета Совета Федерации по международным делам Елена Афанасьева призывает полностью запретить в городах электросамокаты по примеру Парижа. Среди российских законодателей единого мнения на этот счет нет. В СПЧ заявили, что запрету или ограничению электросамокатов в городах мешает сильнейшее лобби.


Теги: самокатчики, электросамокаты


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