06 Сентября 2023
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Фото: Пресс-служба главного федерального инспектора по Пермскому краю

Торги по продаже АО "Пермский свинокомплекс" признали несостоявшимися

Торги по продаже имущества пермского свинокомплекса признаны несостоявшимися. Об этом объявил конкурсный управляющий АО "Пермский свинокомплекс" Илья Зуйкин, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована на Федресурсе.

Земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, транспорт, производственный и хозяйственный инвентарь, другие виды ОС, товарный знак, оборудование к установке, незавершенное производство, запасы и ТМЦ, дебиторская задолженность - все это предполагалось реализовать одним лотом за 1 млрд 369 млн 700 тыс. руб.

Торги объявлены повторно. Начальная цена снижена до 1 млрд 232 млн 730 тыс. руб. Торги пройдут с 11 сентября по 17 октября.

АО "Пермский свинокомплекс" было признано банкротом в апреле прошлого года. Предприятие является собственностью краевого минагро. Общий размер требований кредиторов в конце 2022 г. составлял почти 778 млн руб.

Сейчас на базе банкротящегося краевого предприятия работает ООО "Майский мясокомбинат".

Теги: пермский свинокомплекс, торги, банкротство


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