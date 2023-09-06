06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

В Забайкалье экс-глава района вернет в бюджет полученные незаконно 1,2 миллиона

Бывший глава Балейского района Забайкалья Сергей Гальченко вынужден вернуть в бюджет 1,2 млн руб. Речь идет о деньгах, полученных в результате превышения полномочий.

По данным прокуратуры Забайкальского края, в 2019 г. глава района заключил с ООО "Кристалл" муниципальный контракт на демонтаж пострадавших от пожаров несущих конструкций 13 жилых помещений. Организация получила за это из бюджета 6,2 млн руб. Позже выяснилось, что конструкции ранее снесены безвозмездно.

Гальченко признан виновным в превышении полномочий и наказан четырьмя годами условно. Кроме того, суд взыскал с подсудимого в пользу бюджета района часть ущерба (5 млн руб.). Позже Балейская межрайонная прокуратура подала на бывшего чиновника в суд, требуя вернуть оставшуюся часть денег – 1,2 млн руб. Балейский городской суд иск удовлетворил, решение суда вступило в законную силу.

Теги: Сергей Гальченко, Балейский район, Забайкальский край


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