СК установил личность организатора атак на военные аэродромы России

Военные следственные органы СК России установили личность украинского военнослужащего, который организовывал атаки беспилотников на российские военные аэродромы, сообщает "Коммерсантъ".

По данным издания, командира 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Бурденюка заочно обвинили в совершении тяжких преступлений и объявили в международный розыск.

По версии следствия, полковник действовал совместно с неустановленными лицами из руководства Минобороны Украины.

В феврале—марте 2022 года Бурденюк вместе с сообщниками сформировали 383-й отдельный полк дистанционно управляемых летательных аппаратов, вошедший в состав ВСУ.

В материалах дела говорится о налете БПЛА UJ-22 Airborne на военный аэродром Шайковка в Калужской области в октябре прошлого года. Сообщалось, что инфраструктура аэродрома и техника не были повреждены, никто не пострадал.

Еще один эпизод в уголовном деле Бурденюка относится к 5 декабря 2022 года. Как установило следствие, украинские военнослужащие нанесли удар по аэродрому Рязань (Дягилево), где находились бомбардировщики.

В Минобороны РФ заявили, что "утром 5 декабря киевским режимом для выведения из строя российских самолетов дальней авиации, были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области".

В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была "незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолётов". Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на аэродроме, погибли. Еще четыре раненые солдата госпитализированы.