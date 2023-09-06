Российская армия оставила запорожское село Работино и ушла на "более выгодные позиции"

Российские военные оставили село Работино в Запорожской области. Оно находится в 20 километрах на северо-восток от Токмака и в 70 километрах от Мелитополя, который сейчас является административным центром региона.

"Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, <...> в общем-то не представляется целесообразным. Поэтому российская армия отошла на холмы", - сообщил врио губернатора Запорожья Евгений Балицкий в эфире "Соловьев Live" и добавил, что село, по сути, "осталось только на карте".

Накануне глава общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов заявлял, что украинские войска в районе села Работино "попали в огневой мешок". По его словам, история с Работино повторяет историю с Пятихатками, где "противник, по сути, сам себя загнал в огневой мешок и там уже достаточно долгое время перемалывается нашими подразделениями". Он добавил, что российские войска не позволяют ВСУ занять село и прорвать линию обороны, украинская армия несет колоссальные потери.

А 4 сентября президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом высказался о контрнаступлении Украины, которое охарактеризовал как провал. "Что касается пробуксовки контрнаступления, это не пробуксовка, это провал. Во всяком случае, на сегодняшний день это выглядит именно так. Посмотрим, что дальше будет. Надеюсь, что и дальше будет именно так", - сказал Путин.