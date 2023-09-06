Уровень воды в тюменской Туре побил исторический минимум

Уровень воды в тюменской Туре побил исторический минимум, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно данным Allrivers, он составил минус 85 сантиметров. До этого уровень воды был -78 сантиметров. За неделю дождей уровень воды уменьшился еще на семь сантиметров.

Напомним, в конце июля в Тюмени из-за резкого падения уровня воды в реке Тура ввели запрет на движение судов. Соответствующий приказ опубликован на сайте администрации Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

"В целях обеспечения безопасных условий судоходства на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры в связи с возникшей ЧС природного характера, вызванной резким падением уровня воды в реке Туре, запретить движение судов на участке с 185 км по 175,1 км реки Туры внутренних водных путей Обь-Иртышского бассейна, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор с 24 июля 2023 года с 07.00 (мск)", - говорилось в документе.

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время своей пресс-конференции заявил, что уровень воды в реках меняется циклически.

"Что нужно делать в перспективе? Специальное гидротехническое сооружение. Нужно делать или нет, надо обсуждать. Посмотрим, какая будет динамика", - сказал Моор.

Добавим, что в октябре в областной думе должен состояться круглый стол, посвященный этой проблеме.