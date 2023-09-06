В Екатеринбурге женщина незаконно продала квартиру своей матери, выдав себя за нее

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью. Женщина незаконно лишила свою родственницу квартиры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в июле 2022 года жительница уральской столицы с помощью похищенных документов продала трехкомнатную квартиру своей матери. Как выяснилось, сделала она это для погашения задолженности перед финансовыми организациями.

Как показало расследование, чтобы получить нотариально заверенную доверенность на право распоряжения квартирой, женщина воспользовалась внешним сходством с матерью. Она представилась нотариусу ей и отдала похищенный паспорт родственницы. После этого жилье было продано, а матери причинен ущерб на сумму около 5 млн рублей.

Сейчас уголовное дело мошенницы направлено в Чкаловский районный суд.