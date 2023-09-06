В Брянской области сбит беспилотник
Минобороны России сообщило о том, что в Брянской области сбит украинский беспилотник.
БПЛА сбит в 23.30 (по московскому времени) 5 сентября.
До этого беспилотник сбит над Белгородской областью.
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Минобороны России сообщило о том, что в Брянской области сбит украинский беспилотник.
БПЛА сбит в 23.30 (по московскому времени) 5 сентября.
До этого беспилотник сбит над Белгородской областью.
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|ВС