06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

BBC: Великобритания объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Британское правительство включит ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Как заявила министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман, "они - террористы", а "указ о внесении в список террористических организаций закрепит данный факт в законодательстве Соединенного Королевства". По ее словам, деятельность российской ЧВК на Украине и в Африке создает "угрозу глобальной безопасности".

Объявление "Вагнер" террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Будет считаться уголовным преступлением в королевстве оказание ей какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности, сообщает BBC.

Ранее в британском правительстве указали, что Лондон ввел санкции в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина еще в 2020 году, сама компания попала в британский черный список в марте 2022 года.

Теги: ЧВК, Вагнер, Великобритания


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