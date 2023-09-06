BBC: Великобритания объявит ЧВК "Вагнер" террористической организацией

Британское правительство включит ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

Как заявила министр внутренних дел королевства Суэлла Браверман, "они - террористы", а "указ о внесении в список террористических организаций закрепит данный факт в законодательстве Соединенного Королевства". По ее словам, деятельность российской ЧВК на Украине и в Африке создает "угрозу глобальной безопасности".

Объявление "Вагнер" террористической организацией поставит ее членов вне закона на территории Великобритании. Будет считаться уголовным преступлением в королевстве оказание ей какой-либо поддержки и публичное одобрение ее деятельности, сообщает BBC.

Ранее в британском правительстве указали, что Лондон ввел санкции в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина еще в 2020 году, сама компания попала в британский черный список в марте 2022 года.