06 Сентября 2023
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Политика В России
Фото: Ростех

"Ростех" заменит iPhone на смартфоны российского бренда AYYA

После введенного "Ростехом" запрета на использование сотрудниками техники корпорации Apple в рабочих целях государственного предприятия корпорация перешла на гаджеты собственного бренда AYYA.

Ограничения коснулись использования не только смартфонов, но также планшетов и ноутбуков от Apple. Приоритет отдается моделям российских производителей. В том числе сотрудники переходят на смартфоны собственного бренда AYYA.

Модель T1 для госзаказчиков работает на защищенной отечественной операционной системе "Аврора". От нескольких сотен до 2 тыс. смартфонов AYYA T1, используются сотрудниками силовых структур и "Росатома".

На розничном рынке AYYA T1 пользуется невысоким спросом.

Тем временем, Минпромторг согласен пользоваться смартфонами на базе ОС Android, сообщают "Ведомости".

Тем временем, AYYA T1, который позиционировался как замена устройствам от Apple, не пользуется популярностью у россиян. С момента старта продаж в октябре 2021 года было куплено всего 905 устройств.

Теги: Ростех, смартфоны, iPhone, AYYA


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