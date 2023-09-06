СМИ: спрос на потребзаймы подскочил после роста ключевой ставки

Спрос на потребительские кредиты в России подскочил после внепланового повышения ставки Центробанка РФ.

В крупнейших кредитных учреждениях выдача займов увеличилась на 20–50%. Такая динамика объясняется стремлением россиян получить крупные ссуды под старые проценты.

По словам экспертов, повышенный интерес к кредитам хотя и способствует росту экономики, создает риски излишней закредитованности населения. Это может отразиться и на стабильности финансового сектора, сообщают "Известия".

В августе средняя ставка по потребительским кредитам в крупнейших российских банках превысила 20% на фоне повышения ключевой ставки ЦБ до 12%. В последний раз на таком высоком уровне стоимость кредитов для населения была в декабре 2022 года.