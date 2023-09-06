Второй регион РФ отказался от полетов на иностранных самолетах

В Камчатском крае остановлены полеты на самолетах L-410 чешского производства из-за нехватки запчастей.

Их заменят другими типами лайнеров из парка Камчатского авиационного предприятия. Транспортная доступность населенных пунктов региона нарушена не будет. Камчатским властям принадлежит 75% минус одна акция Камчатского авиационного предприятия, эксплуатировавшего три L-410, остальные ценные бумаги — у авиакомпании "Аврора".

Остановка эксплуатации L-410 на Камчатке связана с окончанием ресурсов некоторых узлов и агрегатов. Использование альтернативных каналов поставок приводит к существенному усложнению логистических цепочек, увеличению сроков выполнения заказов и повышению стоимости импортируемой продукции.

Камчатка стала вторым субъектом, отказавшимся от эксплуатации западных лайнеров. В начале года самолеты L-410 прекратила использовать компания "Комиавиатранс" из Коми. Это связано с санкциями и дефицитом запчастей. По информации Росавиации, в стране остается семь коммерческих операторов самолетов L-410, в авиапарках которых насчитывается 28 таких лайнеров. Еще четыре самолета есть в распоряжении Ульяновского института гражданской авиации, они используются для обучения курсантов, сообщает РБК.

Как сообщалось ранее, отсутствие срочных мер, необходимых для поддержания летной годности чешских самолетов L-410, станет причиной сокращения региональных и местных пассажирских перевозок, приведет к снижению пассажиропотока и значительным издержкам авиакомпаний.