Исследование: 15 млн человек находятся в депрессии

Состояние депрессии является одной из наиболее волнующих россиян жизненных ситуаций.

Как сообщает в Telegram Агентство стратегических инициатив, которое провело исследование, среди самых массовых ситуаций длительная тяжелая болезнь, смерть близкого человека и погашение крупного кредита. При этом в состоянии глубокой депрессии находятся почти 10% населения - около 15 млн человек.

Часто встречаются такие ситуации, как длительное одиночество, продолжительное заболевание и насилие в семье. В ближайшее время агентство планирует запустить работу в регионах, предоставляя субъектам объективную картину по их территории, конкретные проблемы "здесь и сейчас", которые снижают качество жизни людей, следует из сообщения АСИ.