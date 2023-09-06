06 Сентября 2023
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Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" "очистил" 18 иностранных лайнеров и пять двигателей

Компания "Аэрофлот" завершила страховое урегулирование по 18 самолетам и пяти авиационным двигателям, принадлежавшим ирландскому лизингодателю AerCap, который прекратил свои требования к российским сторонам как по страховым полисам, выданным российскими страховыми компаниями, так и по договорам лизинга с ПАО "Аэрофлот" и АО "Авиакомпания "Росси".

Это произошло благодаря достигнутым соглашениям. Право собственности на лайнеры и двигатели перешло в страховую компанию ООО "Страховая компания "НСК", которое выплатило сумму урегулирования.

При этом перевозчик не раскрывает детали сделки и сумму компенсации ирландскому лизингодателю. Источники "Ведомостей" оценивают сумму сделки в 40–50 млрд руб. без учета двигателей.

Напомним, группа "Аэрофлот" закончила первое полугодие 2023 года с чистым убытком в 102 млрд руб. В прошлом году за этот же период чистая прибыль компании составила 73,7 млрд руб., говорится в отчете группы (МСФО).

Теги: Аэрофлот, авиакомпании, самолеты


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