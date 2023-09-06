В Госдуме захотели запретить объявления на английском в самолетах

В России могут запретить объявления на английском языке на внутренних авиарейсах.

Инициатива принадлежит депутату Госдумы РФ Борису Чернышову. Он объяснил это тем, что такие объявления дублируют информацию на русском, создают звуковой и визуальный шум. Также парламентарий сослался внешнеполитическую ситуацию и сокращение числа иностранных граждан в России. Чернышов предложил "думать об удобстве россиян в первую очередь, о популяризации и сохранении русского языка". Соответствующее обращение он направил в Министерство транспорта России.

Политик считает, что в случае, если человек приезжает в чужую страну, он должен "позаботиться о том, чтобы владеть минимальными навыками общения на местном языке". Депутат предложил "онлайн-переводчики в смартфонах в помощь".

Ранее сообщалось, что авиакомпаниям России могут запретить продажу дополнительных услуг на внутренних рейсах в облет Москвы, которые субсидирует государство.