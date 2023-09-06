Аналитики ЦБ РФ: экономика России превысила свой потенциальный уровень

Рост экономики России во второй половине лета продолжился, несмотря на растущие ограничения со стороны факторов производства.

Как следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Центробанка России, признаки замедления, которые по опросным данным наблюдались в июне и июле, сменились новым раундом подъема в августе. В 2022-2023 годах геополитические шоки вызвали снижение уровня потенциального ВВП. Как следует из материалов, в то же время возросший спрос в экономике со стороны бюджета в одних отраслях частично заменил выпавший экспортный спрос, например, в металлургии, а в других - привел к превышению производственных возможностей с учетом логистических ограничений, например, в машиностроении.

По словам экспертов, вместе с высоким кредитным импульсом данный фактор к настоящему времени привел к превышению ВВП своего нового потенциального уровня. "Это дает ответ на вопрос, почему при общем восстановлении ВВП только до предкризисного уровня сложившийся в экономике спрос превысил предложение товаров и услуг и создал значительное инфляционное давление", - говорится в документах.

Одновременно в структуре ВВП увеличилась часть, не связанная с производством товаров и услуг, удовлетворяющих конечный потребительский или инвестиционный спрос. Это стало еще одной причиной опережающего роста спроса по сравнению с возможностями производства товаров и услуг и усиления инфляционного давления в экономике.

Аналитики указывают, что российская экономика превысила свой потенциальный уровень. Это означает, что после периода восстановления рост будет идти более умеренными темпами. Предварительная оценка Росстата динамики ВВП во втором квартале свидетельствует о замедлении квартального роста с 0,7% до 0,1% в квартальном выражении.

По данным ВЭБ, в следующем году российскую экономику ждет двукратный спад по сравнению с этим годом, считают в Институте исследований и экспертизы ВЭБ. Если в этом году ВВП страны вырастет на 2,7% (это выше всех официальных прогнозов), то в следующем – только на 1,1%, полагают эксперты.