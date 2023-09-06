30 лет спустя: Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение

Между Россией и Мьянмой запустили прямые авиарейсы.

Это произошло спустя 30 лет. 5 сентября рейс по маршруту Янгон – Мандалай – Новосибирск выполнила авиакомпания Myanmar Airways. Авиаперевозчик по средам и воскресеньям будет доставлять туристов из России в Мьянму, обратно – по вторникам и субботам.

В Мьянму россияне могут попасть без визы – их отменили с 2022 года, сообщает "РЕН ТВ".

Напомним, ранее стало известно, что из екатеринбургского аэропорта Кольцово открывается новое направление полетов. С 1 октября 2023 г. к выполнению авиарейсов по маршруту Екатеринбург – Абу-Даби приступает авиакомпания Air Arabia.