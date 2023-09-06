Хинштейн заявил, что обратится в СК из-за нападения на участника СВО в Батайске

После нападения на участника спецоперации в Батайске председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн направит запросы в Генпрокуратуру России и Следственный комитет РФ о проверке и возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав.

Как сообщил политик в Telegram, после массовой огласки уголовное дело было заведено, однако по статье "хулиганство", "хотя в человека стреляли в упор". "Такая мягкость — действительно, вызывает вопросы…", - указал Хинштейн.

Ранее глава Ростовской области заявил, что инцидент с участием бойца СВО на контроле.