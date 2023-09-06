В Екатеринбурге состоялась церемония технического запуска трамвая в Академический

Сегодня в Екатеринбурге дали технический старт трамвайному движению до Академического района. Торжественная церемония прошла при участии главы региона Евгения Куйвашева и мэра города Алексея Орлова. Завершающие испытания пройдут в декабре, а уже в январе 2024 года по самому молодому району уральской столицы начнут курсировать трамваи.

"Отсюда трамвайная ветка соединится с Широкой речкой. Это уже значительным образом повысит комфорт для людей, передвигающихся по городу. Всего лишь 4,5 км преодолено чуть больше, чем за 20 минут - это очень удобно. Мы все знаем, что в Академический можно было попасть только через узкое "горлышко", а альтернатива доставки граждан из района до центра города и обратно сегодня появляется с запуском этой ветки. Безусловно, строительство инфраструктуры, которая связывает центр Екатеринбурга с его окраинами, это наша приоритетная задача", - сказал Евгений Куйвашев.

По словам главы Екатеринбурга Алексея Орлова, Академический продвигает идею экологии, потому ввод нового электрического транспорта положительно повлияет на привлекательность района.

"Мы реализовали с опережающими сроками первую очередь - эти 4,5 км, и сегодня есть понимание, как двигаться дальше. Есть понимание по источникам финансирования - это, скорее всего, будет концессионное соглашение, и задача развития городского электрического транспорта, его обновления является приоритетной, потому что это экологичный вид транспорта. Это самым положительным образом влияет на повышение уровня жизни людей, комфорта перемещения внутри города и развитие территории", - добавил градоначальник.

Гостям рассказали и о развитии Академического района. По словам гендиректора АО СЗ "РСГ-Академическое" Сергея Ланцова, строительство дорог по улице Амундсена и развязке будут проведено в течение 2024-2026 годов. Тогда же планируют завершить и съезд на ЕКАД.

"Мы видим, что Академический развивается достаточно бурно, и мы презентовали еще несколько объектов, которые улучшат инфраструктуру и уровень проживания в этом районе. Мы рассказали про развитие дорог, транспорта, плюс дополнительно мы говорили про нужные и важные объекты. Это здание районного суда: мы все знаем, что был принят федеральный закон по его созданию. По планам, строительство, а этим занимается администрация, закончится в декабре 2024 года, а с марта 2025-го суд должен начать функционировать. Также мы говорили о возможном строительстве Дома детского творчества. Объект крупный - 26 тыс. кв. м, почти 1 тыс. детей, одновременно занимающихся творчеством и ремесленными искусствами. Предложено рассмотреть возможность поэтапного ввода. Наверное, это правильно и нужно пойти таким путем", - отметил Сергей Ланцов.

На церемонию технического запуска трамвая пригласили и тех, кому ежедневно приходится добираться до Академического и других районов - это молодые педагоги, врачи и студенты: все те, кто строят, живут и наполняют Академический жизнью.

"Они еще не имеют здесь своего жилья, и тем не менее они выбрали этот район для места работы, - рассказала Накануне.RU замглавы администрации Академического района Любовь Безбородько. - И поэтому трамвай и троллейбус, который сегодня уже курсирует по улицам района, это важная история для них. Именно им придется добираться до работы каждый день, именно им придется выезжать к месту учебы. Студенческие отряды - это тоже особая история Академического района, всероссийской студенческой стройке в Академическом уже более 14 лет, и ребята приезжают к нам летом на учебу".

Был приглашен и отряд, который в 2021 году вместе с руководством района, города и области забивал костыль в первую символическую рельсу для укладки трамвайной линии. Присутствовал и руководитель районного совета старшеклассников - он привел с собой спецотряд "Высота".

"В этом году у нас произошло замечательное событие - мы смогли объединить активных ребят, которые учатся в школах Академического, в единую команду - районный совет старшеклассников "Высота", и они подготовили такие знаки внимания для наших руководителей - такой каравай XXI века, тортики с фигурками и энергией наших ребят. Они хотят поблагодарить наших руководителей за такую возможность", - добавила Безбородько.