06 Сентября 2023
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Происшествия В России
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Возбуждены уголовные дела по факту гибели мирных жителей от обстрелов ВФУ

Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий ДНР и Белгородской области, повлекших жертвы среди мирных граждан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Следкома РФ.

В Кировском районе Донецка было ранено четверо человек: двое мужчин и женщины, одна из которых умерла в больнице. В Петровском районе Донецка ранена женщина 1959 года рождения, в Киевском районе - молодой человек 2006 года рождения.

Также под обстрел ВСУ дважды попало село Козинка Грайворонского городского округа. Погиб мирный житель. Еще один человек получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Разрушено 11 частных жилых домов, поврежден легковой автомобиль и линии электро- и газоснабжения.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка

Теги: СКР, обстрел, уголовное дело


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