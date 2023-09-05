Украинские войска дважды за вечер обстреляли детский сад в Донецке

Украинские войска второй раз за вечер обстреляли детский сад №191 в Донецке. Об обстрелах города сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Также был обстрелян детский сад №364 в Куйбышевском районе города.

"При вражеском обстреле Куйбышевского района произошло повторное прямое попадание снаряда в детский сад №191", - написал глава города.

За сутки ВФУ несколько раз обстреляли Куйбышевский район Донецка, Кировский район города, также выпустили снаряды по Никитовскому району Горловки и Ясиноватскому району.