У министра культуры Прикамья появился новый заместитель

На новом посту Елене Колчановой предстоит курировать работу финансово-экономического направления, организационного блока и отдела профессионального искусства минкульта, выстраивать качественную инфраструктуру, управлять учреждениями и командами, обеспечивать грамотный менеджмент событий в сфере культуры.

До прихода в краевое правительство Колчанова руководила Центром международного сотрудничества Пермской торгово-промышленной палаты

В правительстве Прикамья произошли кадровые изменения. Назначен новый заместитель министра культуры. Им стала бывшая глава отдела по внешнеэкономической деятельности минэка Прикамья Елена Колчанова, передает корреспондент Накануне.RU .



