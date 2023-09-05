Участники СВО и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов

Участники специальной военной операции и их дети смогут бесплатно обучаться на подготовительных отделениях вузов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Минобрнауки России.

Ведомство разработало соответствующий проект приказа, расширяющий льготную категорию. Документ размещен на портале правовой информации.

Согласно документу возможность бесплатно обучаться на подготовительных отделениях будет предоставлена гражданам, имеющим право на поступление в вузы на бюджетные места в пределах отдельной квоты. Это граждане, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, добровольцы (участники СВО) и их дети и другие категории военнослужащих.

Авторы проекта отмечают, что он позволит повысить уровень подготовленности поступающих к освоению программ высшего образования.