Шпион, передававший данные ВСУ о дислокации российских войск, получил 12 лет

Ростовский областной суд приговорил украинца Владислава Понамарева, передававшего Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные о дислокации российских военных и о передвижениях военной техники, к 12 годам колонии строгого режима, сообщает ТАСС.

Мужчину обвиняли по статье 276 УК РФ "Шпионаж".

Сообщается, что у осужденного было два гражданства - одно российское, второе украинское. Он был привлечен СБ Украины к конфиденциальному сотрудничеству. Установлено, что Понамарев передал украинской стороне данные о дислокации российских военнослужащих и сведения о передвижениях военной техники. В результате по переданным координатам подразделениями ВСУ был нанесен ракетный удар РСЗО HIMARS.