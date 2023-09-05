05 Сентября 2023
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Политика Владимирская область
Фото: avo.ru

Президент одобрил идею присвоить административному центру Владимирской области почётное звание «Город трудовой доблести»

Столица Владимирской области станет «Городом трудовой доблести». Его удостаиваются города страны, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

«Жители Владимира внесли большой вклад в Великую Победу трудовыми подвигами в тылу. На госзаводе, где сейчас расположен «Точмаш», в 1940-е производились боеприпасы. Около 1200 его сотрудников награждены правительственными наградами за самоотверженный труд. Во Владимире соорудили для фронта бронепоезд «Феликс Дзержинский». Он воевал на Смоленщине, в Белоруссии, Польше, на Украине. В послужном списке владимирцев много страниц, повествующих об их безграничной преданности Родине. Мы счастливы, что трудовой подвиг нашего старшего поколения теперь получил прямое и официальное признание», − подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.

александр авдеев(2023)|Фото: avo.ru

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Владимирской области, в феврале 2021 года инициативу городской Общественной палаты о присвоении Владимиру этого почётного звания поддержали 77 НКО: правозащитные, ветеранские, молодёжные, женские, спортивные организации, профессиональные и творческие союзы, национально-культурные объединения и благотворительные фонды. В онлайн-голосовании на сайте администрации города Владимира в поддержку предложения общественников высказались 95 процентов респондентов. Ходатайство Президенту России о присвоении областному центру звания «Город трудовой доблести» направил Губернатор Владимирской области.

На состоявшемся 5 сентября заседании Российского организационного комитета «Победа» глава государства одобрил предложение присвоить звание «Город трудовой доблести» кроме Владимира Воткинску (Удмуртская Республика), Находке (Приморский край), Новомосковску (Тульская область), Подольску (Московская область), Прокопьевску (Кемеровская область), Рубцовску (Алтайский край), Рязани, Улан-Удэ (Республика Бурятия) и Ханты-Мансийску.

Теги: город трудовой доблести, владимир, александр авдеев, вклад в великую победу


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