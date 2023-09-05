Еще две новые спортплощадки открыты во Владимирской области

На карте Владимирской области появились две дополнительные точки притяжения для всех, кто любит спорт и активный образ жизни. В минувшие выходные в городе Карабаново и 5 сентября в деревне Паустово Вязниковского района открыты всесезонные спортивные площадки по проекту «Газпром – детям», сообщает региональное Министерство физической культуры и спорта.

Площадки смонтированы на основе хоккейного корта со специальным покрытием и включают в себя поле для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Спортивные объекты оснащены баскетбольными стойками, футбольными и хоккейными воротами, а также защитными сетками и современной системой освещения. В зимнее время их можно использовать для хоккейных тренировок и катания на коньках. Общая площадь каждой спортплощадки – 1007 кв. м. Максимальная пропускная способность объекта – 120 человек в день.

Стоит отметить, что в рамках проекта «Газпром – детям» с 2007 года создано более 2000 современных спортивных и социальных объектов, в том числе более 200 физкультурно-оздоровительных комплексов. Проект охватывает 74 региона страны. Всего во Владимирской области в этом году построено 15 спортивных площадок. 9 из них (во Владимире, Коврове, Лакинске, Александровском, Вязниковском, Гороховецком и Киржачском районах) уже распахнули свои двери для спортсменов, остальные на очереди, их планируют открыть в ближайшее время